Соседи беременной звезды «Дома-2» довели ее до слез

Фанаты звездной мамы Ирины Пинчук хорошо знают об одном ее любопытном пристрастии — девушка просто обожает детские игрушки и скупает их тоннами. Видимо, из-за беременности вторым ребенком слабость Иры обострилась, а потому в ее инстаграме* все чаще встречаются сторис с отчетом о новом детском приобретении. Соседи Пинчук оказались, судя по всему, на нее не подписаны и о хобби не знали, а потому накануне довели ее до слез.

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Прямо из-под двери у Пинчук и ее супруга Арая Чобаняна украли пакет игрушек, пожаловалась она в личном блоге: «За полчаса его украли соседи у нашей двери». Звезда телестройки даже не сдержала слез — еще бы! От такой потери глаза на мокром месте оказались бы даже у самого стойкого, что уж говорить о будущей дважды маме.

К счастью, все обошлось — и уже скоро Ире, Араю и двухлетнему сыну Давиду доставили новые игрушки. «Давидик счастлив», — написала блогер в запрещенной соцсети. Хотя с тем, кто из них рад больше, мы готовы спорить. Отлично знающие Иру поклонники, полагаем, тоже.