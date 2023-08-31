Мария Погребняк рассказала о встрече с Шэрон Стоун

Модель Мария Погребняк призналась, что лично знакома с американской актрисой Шэрон Стоун. Погребняк и Стоун встретились на Каннском фестивале. По словам модели, актриса подошла к ней и спросила, откуда у нее платье. Наряд был из лимитированной коллекции блогерши.

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Погребняк была польщена тем, что такая большая звезда заинтересовалась ее нарядом.

Шэрон Стоун получила наибольшую известность после роли в фильме Пола Верховена "Основной инстинкт". В 1996-м она удостоилась премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль (драма)" и номинации на "Оскар" за фильм "Казино". В 2003-м актриса получила звезду на голливудской "Аллее славы". В 2004-м артистку наградили "Эмми" картину "Практика" в номинации "Лучшая приглашенная актриса драматического сериала".

В фильмографии Шэрон Стоун более 170 работ. Она снялась в таких проектах, как "Великан", "Если бы эти стены могли говорить 2", "Вспомнить все", "Новый Папа", "Над законом", "Специалист".