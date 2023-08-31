Гвинет Пэлтроу показала Кэмерон Диас без макияжа

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу поздравила Кэмерон Диас с днем рождения. Совместным снимком она поделилась в социальных сетях.

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Актрисы позировали вместе на фоне леса и неба. Обе звезды были без макияжа и укладки.

"Могу я, пожалуйста, сделать паузу, чтобы поздравить с днем рождения одного из величайших людей, которых я знаю, и одного из моих лучших, самых близких, горячо любимых друзей", — написала Пэлтроу.

Кэмерон Диас — американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем". С июля 2010 года по сентябрь 2011 года встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом.