Глюкоза выложила фото в купальнике

Певица Глюкоза показала фигуру в купальнике из сетки. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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37-летняя певица позировала в кремовом купальнике из сетки на отдыхе в Испании. Образ дополнила накидка в тон. Волосы Глюкозе уложили и сделали нюдовый макияж.

Газета.Ru

"Идеальная", "Длинноногая красотка", "Ослепительная", "Какая же вы красивая", "Одна из самых роскошных женщин", "Потрясающая", "Вау", "Идеальная фигура", — написала поклонники певицы.

Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 16-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Певица признавалась, что у них с супругом были проблемы в браке. По словам звезды, в какой-то момент они разошлись в "жизненном расписании", но им удалось это преодолеть, и сейчас они не испытывают трудностей в отношениях.