Глюкоза выложила фото в купальнике

Глюкоза показала фигуру в купальнике из сетки
Певица Глюкоза показала фигуру в купальнике из сетки. Снимками она поделилась в социальных сетях.
37-летняя певица позировала в кремовом купальнике из сетки на отдыхе в Испании. Образ дополнила накидка в тон. Волосы Глюкозе уложили и сделали нюдовый макияж.
"Идеальная", "Длинноногая красотка", "Ослепительная", "Какая же вы красивая", "Одна из самых роскошных женщин", "Потрясающая", "Вау", "Идеальная фигура", — написала поклонники певицы.
Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 16-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Певица признавалась, что у них с супругом были проблемы в браке. По словам звезды, в какой-то момент они разошлись в "жизненном расписании", но им удалось это преодолеть, и сейчас они не испытывают трудностей в отношениях.
Артистка также говорила, что хочет в третий раз стать матерью, и муж ее поддерживает. Супруги обсуждали с дочерями этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года.