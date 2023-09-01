Соколовский расскажет дочери о своих изменах Дакоте

Прошло пять лет с громкого развода двух артистов — за это время им удалось не просто наладить общение, а подружиться семьями. Но аудитории все равно подавай подробности, а поэтому журналисты то и дело задают Рите Дакоте и Владу Соколовскому вопросы об их расколе.

© Super.ru

Второй, к слову, обычно максимально откровенен: недавно в интервью адвокату Александру Добровинскому он раскрыл новые подробности расставания с бывшей женой, а на днях на YouTube-шоу Натальи Подольской рассказал, будет ли скрывать причину от их дочери Мии.

Для тех, кто не помнит: Рита подала на развод из-за многочисленных измен музыканта. Такие подробности не сказать чтобы показывают Влада с хорошей стороны. Но он вопреки предрассудкам хочет рассказать наследнице все как есть.

«Я не буду ходить вокруг да около, но я максимально экологично как отец, с любовью донесу правду. Потому что пытаться запудрить мозги или облегчить какое-то бремя — в этом нет никакого смысла», — признался Влад.