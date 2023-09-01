Хлои Кардашьян спустя год после рождения сына сменила ему имя
Год назад представитель семьи Кардашьян – Хлоя стала мамой. Ребенка возлюбленным родила суррогатная мать. Супруги определились с именем сына только спустя 12 месяцев.
Сначала новоиспеченные родители назвали сына Малыш. По словам Хлои, им было трудно выбрать имя, которое бы соответствовало сыну.
Через 13 месяцев после появления на свет наследника Хлои озвучила поклонникам имя ребенка. Хлои и Тристан решили дать ребенку имя Татум, ребенку дали фамилию отца, пишет PEOPLE.
Отцом малыша является баскетболист Тристаном Томпсоном. В 2019 году пара рассталась, таблоиды писали, что возлюбленный изменял девушке. В прошлом году стало известно о воссоединении пары. Однако после рождения малыша выяснилось, что от спортсмена беременна другая женщина. Хлоя уехала от Тристана. Этим летом Хлоя и Тристан вновь были замечены вместе.