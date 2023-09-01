Раскрыт секрет популярности певицы Славы у мужчин
Недавно Анастасия Сланевская, более известная как Слава была в «Шоу Воли», где рассказала о воссоединении с бывшим мужем.
Певица поделилась, что Анатолий Данилицкий делал ей предложение 28 раз. Однако, несмотря на общую дочь и то, что они уже два десятка лет вместе, пара не собирается в ЗАГС.
Шаманка Hristafarida сообщила порталу «Дни.ру», что Слава обладает сильной женской энергией и соответственно, привлекает внимание мужчин.
«28 предложений — не предел. У Анастасии по матрице прослеживается линия бурных романтических приключений. Женщина притягивает к себе внимание сильных мужчин, являясь при этом очень яркой и самостоятельной натурой. Ужиться с такой может не каждый. Да и ей самой регулярно необходимо "менять картинку», — рассказала шаманка.
По мнению Христафариды, у этой пары хороший потенциал, однако могут быть и другие варианты развития событий.
«Люди взрослые. Слава наделена фантастическим потенциалом для любви, у нее все есть, чтобы наслаждаться мужским вниманием. Примет роль жены — получит все от мужа. Решит проявить характер и независимость — будет в поисках еще несколько лет. Но при этом рядом все равно будет сильный и достойный мужчина», — уверена шаманка.