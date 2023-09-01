Раскрыт секрет популярности певицы Славы у мужчин

«Люди взрослые. Слава наделена фантастическим потенциалом для любви, у нее все есть, чтобы наслаждаться мужским вниманием. Примет роль жены — получит все от мужа. Решит проявить характер и независимость — будет в поисках еще несколько лет. Но при этом рядом все равно будет сильный и достойный мужчина», — уверена шаманка.