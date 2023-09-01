Ева Лонгория показала лицо без макияжа
Американская актриса Ева Лонгория показала естественную внешность.
Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» записала видео в сторис, в котором она предстала перед камерой в облегающих лосинах и белой кофте в спортивном стиле. Видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок.
Lenta.ru
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