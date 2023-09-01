Анастасия Стоцкая показала 6-летнюю дочь

Певица Анастасия Стоцкая показала своим подписчикам, как проводит свободное время после развода. Оказалось, она много внимания уделяет детям - это видно по фотографиям её дочери, 6-летней Веры.

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Напомним, Стоцкая оформила развод весной этого года. Ранее она была замужем за Сергеем Абгаряном, он же приходится отцом её двоим детям: сыну Саше и дочери Веры. Несмотря на то что официально супруги разошлись только сейчас, в действительности они практически не поддерживали отношения последние четыре года.

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При этом до замужества у Анастасии Стоцкой был роман с Филиппом Киркоровым. Как пишет портал 7дней.ru, певец сам косвенно признался в этом во время съёмок шоу «Маска» на НТВ:

Вы всегда были невероятно талантливы, обольстительны и вы меня увели из семьи, - цитирует издание Киркорова.

Пользователи вспомнили об этом высказывании, увидев повзрослевшую дочь Стоцкой. Дело в том, что маленькая Вера довольно похожа на Филиппа Киркорова: она такая же жгучая брюнетка, сходство есть и в выразительных тёмных глазах.

Маленькая копия Филиппа, - так описывают дочь Анастасии Стоцкой в Сети.

Поклонники певицы гадают, откуда могло взяться такое сходство, однако сама Стоцкая не реагирует на подобные слухи. В любом случае она остаётся счастливой мамой, что видно по фотографиям - рядом с маленькой Верой знаменитость всегда улыбается и сияет.