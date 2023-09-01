Мария Кожевникова рассказала, как сбросила вес после родов

"Я прошла долгий путь, когда сбрасывала со 100 кг до 55-54 кг три раза. Поэтому знаю, как можно это сделать без насилия над своим организмом, естественно, с поддержкой специалистов", - заявила Кожевникова.

Звезда "Универа" добавила, что во время беременности ее всегда сопровождают большие изменения в весе - она весила больше 100 кг, когда была беременной во второй раз.

"В четвертую беременность я исключила все, что связано с повышенным индексом инсулина, сахара. Но, к сожалению, все равно поправилась. Вот так, организм берет свое. Врачи уже разводят руками, изучай, не изучай меня - каждый раз одно и то же", - отметила актриса.

30 августа Кожевникова раскрыла свою беременность в день 10-летней годовщины венчания. У знаменитости уже есть трое детей от бизнесмена Евгения Васильева: старшему сыну Ивану восемь лет, среднему Максиму семь лет, а младшему Василию пять лет. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет никакого значения - для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.