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Глюкоза показала фигуру в купальнике из сетки

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в новом откровенном образе.

Глюкоза показала фигуру в купальнике из сетки
© Lenta.ru

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя певица предстала в белом слитном купальнике из сетки на тонких бретелях, который частично демонстрировал ее грудь. Звезда также надела поверх наряда длинную накидку в тон. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в нейтральных оттенках.

Lenta.ru

«А как прошло ваше лето? Чем запомнилось больше всего?» — подписала Глюкоза пост, который набрал более 12 тысяч лайков.