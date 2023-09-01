Солист «Иванушек International» Туриченко рассказал о семье

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко мечтает о том, чтобы у него была большая семья, которая будет собираться за длинным столом, как в фильме "Крестный отец".

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Об этом он рассказал в интервью "Пятому каналу". Полтора года назад певец сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой.

"В разгаре уже третьего дня (свадьбы друзей — прим. ред.) встал на колени и сказал: "Все. Будь моей женой!" Были слезы с обеих сторон, но ответ был молниеносным и положительным", — рассказал он.

По данным телеканала, свадебная церемония пары прошла тайно, а кадры с нее могут войти в итоговую версию видеоверсии песни "Я хочу любви!", которую Туриченко представил в середине лета.

Кроме того, в клип включат кадры со свадеб поклонников певца, которые они присылали ему после выхода трека.

"Песня написана в добром, в добром таком состоянии души. И все, что будет наполнять эту песню, будет наполнено сумасшедшей энергией. Я уверен, что эта песня станет гимном всех свадеб", — отметил Туриченко.