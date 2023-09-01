Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет

52-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время борется с онкологическим заболеванием мозга, впервые за долгое время посетила общественное заведение.

© Кадр из сериала "Отдел"

Артистка присутствовала на дне рождения своей матери в одном из столичных ресторанов.

Как сообщает источники, приближенные к звезде, теледива не попала ни на одну из фотографий с праздника, так как не хочет, чтобы ее фотографии во время болезни были освещены в прессе и в социальных сетях.

Однако очевидцы отмечают, что знаменитость ведет активный образ жизни и чувствует себя хорошо.