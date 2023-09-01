Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет
52-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время борется с онкологическим заболеванием мозга, впервые за долгое время посетила общественное заведение.
Артистка присутствовала на дне рождения своей матери в одном из столичных ресторанов.
Как сообщает источники, приближенные к звезде, теледива не попала ни на одну из фотографий с праздника, так как не хочет, чтобы ее фотографии во время болезни были освещены в прессе и в социальных сетях.
Однако очевидцы отмечают, что знаменитость ведет активный образ жизни и чувствует себя хорошо.
Напомним, что фигурист Петр Чернышев взял все заботы по уходу за женой Анастасией Заворотнюк. Спортсмен старается участвовать во всем проектах, чтобы зарабатывать деньги на лечение любимой.