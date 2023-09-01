Люся Чеботина спровоцировала слухи о беременности

Поклонники заметили у артистки окгруглившийся живот.

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В Кремле прошел праздник в честь Дня знаний. Мероприятие посетили популярные знаменитости российского шоу-бизнеса, среди них была и певица Люся Чеботина.

Звезда появилась на красной ковровой дорожке в футболке широкого кроя, кепке и на каблуках.

Пользователям Сети не понравился образ Люси. По их мнению, она как будто забыла надеть юбку или штаны. А внимательные поклонники Чеботиной и вовсе заметили у нее слегка округлившийся живот. После этого они активно стали обсуждать возможную беременность артистки.

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