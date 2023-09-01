Проклова рассказала о жизни с бывшим мужем в одном доме

«Там его охотничий зал, и вообще все сделано его руками. Ему там нравится — пусть живет. У нас с Андреем очень хорошие человеческие отношения, хотя мы в разводе. Просто дом в Жостово строился для большой семьи: моих дочерей, внуков... Но этого не получилось, и я эту идею отпустила», — заявила актриса.