Юрий Стоянов поразил публику новым имиджем
Артиста запечатлели в одежде свободного кроя.
66-летний актер Юрий Стоянов удивил публику своим образом. Артист стал лицом обложки журнала «Собака».
Так, Юрий предстал в светлых рваных джинсах, пиджаке свободного кроя, который был украшен красной гвоздикой и черными стильными очками.
На других фотографиях актер запечатлен в длинном сером пальто и бежевом пиджаке.
WomanHit.ru
Поклонники Стоянова отметили, что ему очень идут эти наряды. «Красавчик», «Круто, не узнала его», «Прям Аль Пачино» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в Сети.