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Юрий Стоянов поразил публику новым имиджем

Артиста запечатлели в одежде свободного кроя.

Юрий Стоянов поразил публику новым имиджем
© WomanHit.ru

66-летний актер Юрий Стоянов удивил публику своим образом. Артист стал лицом обложки журнала «Собака».

Так, Юрий предстал в светлых рваных джинсах, пиджаке свободного кроя, который был украшен красной гвоздикой и черными стильными очками.

На других фотографиях актер запечатлен в длинном сером пальто и бежевом пиджаке.

WomanHit.ru

Поклонники Стоянова отметили, что ему очень идут эти наряды. «Красавчик», «Круто, не узнала его», «Прям Аль Пачино» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в Сети.

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