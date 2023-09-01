Юрий Стоянов поразил публику новым имиджем

Артиста запечатлели в одежде свободного кроя.

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66-летний актер Юрий Стоянов удивил публику своим образом. Артист стал лицом обложки журнала «Собака».

Так, Юрий предстал в светлых рваных джинсах, пиджаке свободного кроя, который был украшен красной гвоздикой и черными стильными очками.

На других фотографиях актер запечатлен в длинном сером пальто и бежевом пиджаке.

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