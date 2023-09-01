Наталья Рудова спровоцировала слухи о новом романе

Снимком с возлюбленным она поделилась в социальных сетях.

© Кадр из фильма "Проверка на любовь"

Перед камерой звезда сериала "Татьянин день" держала за руку мужчину.

На безымянном пальце левой руки было золотое кольцо. Лицо возлюбленного Наталья Рудова так и не показала.

"GN", — написала актриса.

Газета.Ru

22 августа Рудова посетила премьеру фильма "Жизнь по вызову. Док", где заявила, что крайне негативно относится к эскортницам. Актриса "не считает за женщин тех, кто упал так низко".

Рудова уточнила, что к содержанкам у нее немного другое отношение. Звезда считает, что такие дамы заводят романы при том, что не испытывают чувства к партнеру. Однако, по ее мнению, женщины, живущие за счет мужчины, — это не что-то плохое.