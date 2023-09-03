Ирину Пеговы раскритиковали за наряд на 1 сентября
1 сентября Ирина Пегова провожала в школу свою дочку Татьяну, к слову, девушка пошла в 11 класс. Мама подготовилась серьезно, купила корзину с цветами.
Но вот с нарядом вышел промах: актриса выбрала розовое платье выше колена, с пуговицами посередине. Короткий наряд должен был сделать Пегову моложе и стройнее. Но в итоге, вышло, наоборот.
В соцсетях раскритиковали этот образ. “Одеваться не умеет, артистка”, – написали в комментатриях. “Похоже, она себя переоценивает. В зеркало посмотреть нужно”. “При всем уважении. Но с вашими формами… ну что-то другое наденьте!” Это тоже замечания фолловеров.
Сама Пегова никак не стала реагировать на выпад хейтеров. Кажется, она была счастлива в этот день, ведь провела его с дочерью.
Напомним, Ирина Пегова была замужем лишь однажды. Ее бывший супруг актер Дмитрий Орлов. От него она родила дочку Татьяну. И если поначалу семья казалось идеальной, то потом стали вылезать не самые приятные детали. Оказалось, что Орлов во время женитьбы на Пеговой злоупотреблял алкоголем. Актриса это терпела. Однако всему приходит конец. Орлов и Пегова развелись, причем, отношения после этого дружеские не остались, но Ирина не препятствовала общению отца и дочери. Фото: соцсети