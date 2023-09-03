Ирину Пеговы раскритиковали за наряд на 1 сентября

1 сентября Ирина Пегова провожала в школу свою дочку Татьяну, к слову, девушка пошла в 11 класс. Мама подготовилась серьезно, купила корзину с цветами.

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Но вот с нарядом вышел промах: актриса выбрала розовое платье выше колена, с пуговицами посередине. Короткий наряд должен был сделать Пегову моложе и стройнее. Но в итоге, вышло, наоборот.

В соцсетях раскритиковали этот образ. “Одеваться не умеет, артистка”, – написали в комментатриях. “Похоже, она себя переоценивает. В зеркало посмотреть нужно”. “При всем уважении. Но с вашими формами… ну что-то другое наденьте!” Это тоже замечания фолловеров.

Сама Пегова никак не стала реагировать на выпад хейтеров. Кажется, она была счастлива в этот день, ведь провела его с дочерью.