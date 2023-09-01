«У нас любовь». Боня впервые опубликовала фото с возлюбленным

Российская телеведущая Виктория Боня опубликовала в личном блоге фото с любимым человеком, который, как отметила сама модель, стал для нее надежной опорой.

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— Тысяча и два вопроса про то, кто он. Он у меня самый заботливый, самый умный, самый талантливый, посвящает мне песни, но не певец. У нас любовь, — призналась 43-летняя знаменитость.

При этом пока Боня предпочитает скрывать личность своего избранника, закрывая его лицо на совместных фотографиях стикером.

С момента расставания с сыном ирландского промышленника Алексом Смерфитом в 2017 году телеведущая старалась не делиться с подписчиками подробностями из своей личной жизни. Несмотря на разрыв отношений, оба продолжают общение ради дочери.

Боня рассказывала, что причиной расставания стали несовпадения взглядов на жизнь. Мужчина хотел, чтобы звезда сидела дома и воспитывала детей, но та желала развивать свой бизнес и ходить на светские мероприятия.