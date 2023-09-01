48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без макияжа

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория снялась в домашнем образе и без макияжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Актриса позировала перед камерой в домашней белой рубашке, без макияжа и укладки. Ева Лонгория отказалась от фильтров и продемонстрировала естественную красоту.

Ева Лонгория строго следит за питанием и редко позволяет себе «запрещенку». Актриса неоднократно признавалась поклонникам, что склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно придерживаться диеты. А когда артистке хочется съесть что-то «вредное», она утоляет голод с помощью сырого миндаля, который всегда носит в сумке.

Знаменитость воспитывает первенца вместе с супругом бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, за которого вышла замуж в 2016 году. Этот брак стал для актрисы третьим.