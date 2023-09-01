Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену

Певица Диана Гурцкая в конце мая потеряла своего супруга, государственного деятеля Петра Кучеренко. С тех пор артистка перестала выходить в свет, однако она появилась на мероприятии, которое было посвящено Дню знаний.

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Гурцкая появилась перед школьниками с длинном черном платье. А ее артисты на подтанцовке были в белом.