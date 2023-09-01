Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену
Певица Диана Гурцкая в конце мая потеряла своего супруга, государственного деятеля Петра Кучеренко. С тех пор артистка перестала выходить в свет, однако она появилась на мероприятии, которое было посвящено Дню знаний.
Гурцкая появилась перед школьниками с длинном черном платье. А ее артисты на подтанцовке были в белом.
Диана отказалась от комментариев и сразу после своего выступления отправилась домой. Публика отметила, что было заметно, как знаменитости тяжело далось исполнение песен.