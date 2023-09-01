Певица Анна Asti высказалась о Киркорове

«Когда одерживаю победы, то да, потому что себя обязательно нужно хвалить, говорить себе, что ты молодец. А учитывая то, что мы с командой сделали за эти полтора года, я могу сказать, что каждый в моей команде — царь или царица», — посмеялась Asti.

Она уточнила, что не относится к таким сравнениям слишком серьезно и не принимает название песни «Царица» на свой счет. По мнению исполнительницы, если бы она действительно считала себя царицей, то у нее бы не было права на ошибку. При этом звезда в шутку предположила, что Филипп Киркоров позиционирует себя именно как царь российского шоу-бизнеса.