Беременная Кожевникова рассказала о жизни с весом более 100 кг

Вот уж от кого мы не ожидали жалоб на трудности жизни с лишним весом, так это от звезды «Универа». Мария Кожевникова, судя по ее снимкам в личном блоге, даже готовясь стать мамой в четвертый раз, выглядит отлично — и это мы еще поскромничали в выборе комплиментов. Но, оказывается, не все так просто, и обладательница роскошных форм однажды даже столкнулась с отметкой выше 100 килограммов на весах.

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Да и вообще, как выяснилось, тема фигуры — болезненная для Кожевниковой. Пройдя уже трое родов, она признается, что каждая беременность влекла за собой серьезные изменения в весе.

«Со вторым ребенком я превысила 100 кг. Мне даже ставили сахарный диабет, результаты анализов показывали пограничную цифру», — откровенно поделилась Мария в беседе с «АиФ».

Путь от цифры 100 к желанным 55 килограммам актриса проходила трижды, и каждый раз он выдавался непростым и долгим. И даже теперь, когда Кожевникова, по собственным словам, изучила свой организм от и до, предотвратить набор веса едва ли удается:

«В четвертую беременность я исключила все, что связано с повышенным индексом инсулина, сахара... К сожалению, все равно поправилась».