56-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в рекламе ювелирного бренда Pandora. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В августе Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Знаменитость рассказала, что в начале карьеры у нее отсутствовало свое мнение о том, как она должна выглядеть. По этой причине она соглашалась на рекомендации окружающих, в том числе в том, какой образ ей подходит. Однако после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель Памела вовсе перестала краситься.