Сестра неизлечимо больной Селин Дион рассказала о состоянии певицы
55-летняя легенда сцены в начале декабря шокировала поклонников страшной новостью. У Селин Дион обнаружили неизлечимое, к тому же редчайшее неврологическое заболевание — синдром скованности мышц. Тур, к которому звезда тщательно готовилась, пришлось отложить как минимум до следующего года. Но Селин не опустила руки и сейчас усердно лечится, чтобы снова выйти на сцену.
«Она делает все, чтобы восстановиться. Она сильная женщина, — рассказала журналистам канадского HELLO! ее сестра Клодетт. — Это болезнь, о которой мы очень мало знаем. Есть спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, когда люди часто просыпаются по ночам из-за судорог в ноге или икре? Примерно так, но во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль».
Напомним, что диагноз, как у Селин Дион, ставят одному человеку на миллион. При этой болезни пациенты испытывают болезненные спазмы мышц, которые сковывают тело и лишают его возможности двигаться, зачастую даже говорить. Однако современная медицина позволяет замедлить развитие недуга.
Ранее артистка рассказывала, что находится под присмотром отличных врачей, а также каждый день занимается со своим терапевтом по спортивной медицине.