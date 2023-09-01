Сестра неизлечимо больной Селин Дион рассказала о состоянии певицы

«Она делает все, чтобы восстановиться. Она сильная женщина, — рассказала журналистам канадского HELLO! ее сестра Клодетт. — Это болезнь, о которой мы очень мало знаем. Есть спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, когда люди часто просыпаются по ночам из-за судорог в ноге или икре? Примерно так, но во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль».