Известный певец рассказал о переезде от родителей в 13 лет

Певец Влад Соколовский признался, что в 13 лет он начал жить самостоятельно и переехал от родителей в снятую ими комнату в Москве. Воспоминаниями об этом периоде он поделился в интервью певице Наталье Подольской для ее Youtube-шоу «Ваша Наташа».

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Бывший солист группы «БиС» отметил, что стал жить отдельно от родителей в 13 лет не потому, что его кто-то бросил — но и не по своей воле. Он пояснил, что в то время его родители купили «дачку». «И они решили переехать туда, сначала на лето. Потом им там понравилось, они решили там остаться. А у меня школа и "Тодес" был на тот момент. И я, естественно, остался в Москве», — рассказал певец.

Впоследствии родители Соколовского продали квартиру, в которой до этого жили всей семьей.

«Ну потому что малой будет жить в такой квартире большой — зачем?» — описал ситуацию артист.

Затем родители арендовали будущему певцу жилье в Москве площадью 25 квадратных метров в районе станции метро «Семеновская». К тому моменту он уже начал зарабатывать деньги самостоятельно. В заключение артист отметил, что повзрослел «в экстренном режиме» и столкнулся из-за этого с внутренним конфликтом, так как ему не хватало физического присутствия семьи рядом. Однако Соколовский выделил в этом плюсы: он отметил, что он гораздо раньше, чем сверстники, пережил то же, что и они, и это дало ему серьезную фору и научило налаживать контакт с людьми.