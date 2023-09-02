60-летняя актриса из США показала фигуру в боди из латекса

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна снялась в наряде из красного и черного латекса. Снимками со съемок она поделилась в социальных сетях.

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Актриса позировала в откровенном наряде для рекламы собственного бренда косметики Rinna Beauty. 60-летняя Лиза Ринна позировала в ярко-красном комбинезоне, поверх которого надела черное боди с глубоким декольте. Звезде сделали укладку с объемом у корней и нанесли макияж с алой помадой.

«Великолепная», «Нереальная», «Выглядите потрясающе», «Вау, восхитительная», «Роскошная женщина», «Великолепна, как всегда», «Сексуальна и стройна», «Невероятная красотка», «Вы не меняетесь», «Круто выглядите», «Вот это фигура», «Прекрасная женщина», «Браво, вы в отличной форме», — написали пользователи соцсетей.

Лиза Ринна — американская телеведущая, актриса, бизнесвумен, писатель, танцовщица и светская львица, наиболее известная по ролям Тейлор Макбрайд в прайм-тайм мыльной опере Fox «Мелроуз Плейс», и Билли Рид в дневной мыльной опере NBC «Дни нашей жизни».