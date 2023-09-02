«Просил помощи». Гуф рассказал о проблемах с наркотиками

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) признался, что несколько раз просил помощи у матери из-за проблем с наркотиками. Об этом исполнитель рассказал в YouTube-интервью каналу «Доктор Лазарев».
«Она вызывала каких-то шарлатанов, делали фигню полнейшую. Человек даже не знал, на чем я торчу. И только после [процедур] спросил: «Так что ты там употребляешь?» И я ответил: «Да все подряд», — вспомнил исполнитель.
По словам Гуфа, в какой-то момент у него начались проблемы с ментальным здоровьем — появилась вторая личность, которую он назвал Аликом.
«Алик появился, когда меня якобы зашили от всего и я не спал две недели. Этого не было до прихода «врача». Он меня так запрограммировал», — заявил Гуф.
В конце июля бывшая жена Гуфа Айза вспомнила, как сын просил его бросить наркотики.
«Сэм писал Гуфу: «Папочка, брось наркотики! Папочка, мне страшно!» — вспомнила блогерша.
При этом Айза отметила, что за время их отношений ни разу не видела, чтобы Гуф достиг пика кризисного состояния и перешел в состояние «Алика».
«За 10 лет нашего брака я не видела его альтер эго Алика. Я просто не допускала такого состояния. Слышала лишь, что когда-то там Лешу отправляли в отделение психбольницы», — заявила Айза.