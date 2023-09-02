Свет-Амур обвинил Ефременкову во лжи

Для публичных разборок звезд «Дома-2» давно пора создать отдельную рубрику. В этом месяце в эпицентре скандала оказались Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур, которых ранее в Сети приводили в пример как бывших влюбленных, которые остались отличными родителями. Недавно девушка обнародовала шокирующие подробности их отношений, обвинив экс-бойфренда в домашнем насилии, а он ответил абстрактно , подчеркнув, что до ее уровня опускаться не будет.

Впрочем, эмоции взяли верх. Мондезир прямым текстом опроверг все обвинения Юли и предоставил весомые аргументы: «Вы просто представьте мою силу, я человек, который всю жизнь занимается спортом, представляете, если я хоть разок ее ударю? Мне кажется, это будет первый и он же последний раз. А если вы говорите, что я на протяжении пяти лет ее избиваю, то либо я очень слабый физически, либо, наверно, Юля это придумала». Мужчина подчеркнул, что не будет признаваться в том, чего не совершал. Единственное, о чем он сожалеет, что в скандале родителей ненароком участвуют их дети.