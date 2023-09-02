Боня разозлила поклонников, показав себя перед операцией

Фан-клуб телеведущей замер в ожидании ее первого снимка с результатом пластической операции, которую провел звездный хирург Беллы Хадид. Однако пока Виктория Боня только дразнит подписчиков контентом, который наснимала до вмешательства. Впрочем, и он достоин внимания.

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В одном из последних роликов Виктория лежит на койке после того, как ей ввели наркоз. Скрасить минуты до полного забытья ведущая решила хитом группы Aerosmith — снимали ее «выступление» врачи дорогущей клиники. «Я и наркоз. Больше не доливать. Мне казалось, что я пою как Aerosmith. А на деле все было иначе», — подписала шок-ролик бывшая участница «Дома-2».

Самоиронии Вике, конечно, не занимать, но ценят это далеко не все ее подписчики. «И зачем это показывать? В женщине должна быть хоть какая-то загадка», — высказался один комментатор.

«Переигрывает. Просто считаешь до десяти, и все, в отключке. А эти спектакль какой-то устроили», — добавил другой. «Я не думаю, что она платила. Иначе бы не дала снимать все это и выкладывать», — поделился мнением еще один.

Вряд ли баснословные полмиллиона долларов такой контент бы окупил, возможно, ведущей просто движет симпатия к хирургу, которому она не раз делала комплименты. Что ж, будем надеяться, что мнение Виктории не изменится после того, как она увидит свое отражение в зеркале.