Прилучный объяснил, почему не пришел на линейку детей от Муцениеце

Вчера весь день мы наблюдали за тем, как звезды отправляют наследников в школу. Интересного было много: например, Super воочию наблюдал линейку детей Валерии и Артема Чекалиных, а еще впервые за долгое время воссоединились Анастасия Решетова и Тимати, чтобы отвести сына в детский сад. А вот Павел Прилучный и Агата Муцениеце — родители девятилетнего Тимофея и семилетней Мии — на празднике так и не встретились.

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Вопросы у поклонников возникли еще утром, когда актриса публиковала массу трогательных сторис из школьного двора. Тимофей побежал на уроки пулей, а вот Мия хотела домой. Ни на одном видео ни намека на присутствие Павла. Но к вечеру все стало ясно. «Дети пошли в школу. А папа с температурой. Друзья, всем советую, очень помогает капельница», — сообщил актер подписчикам. Что ж, оправдание засчитано.

Кстати, наследники актеров провели время с отцом чуть ли не половину каникул — сначала на Мальдивах, а потом у него в гостях. Девочка, к слову, так соскучилась по маме, что при встрече даже заплакала.