Агата Муцениеце судится с Павлом Прилучным

В последнее время отношения между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце накалились. Еще в позапрошлом году звездная пара объявила о разводе. Тогда поклонники актеров не могли поверить в новости. Спустя небольшое время стало известно, что у Павла появилась новая возлюбленная Зепюр Брутян. Добавим, что совсем недавно, девушка родила мальчика. В новой семье у Прилучного царит гармония и любовь, чего нельзя сказать об отношениях с бывшей супругой.

© Popcake.tv

Еще весной Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного с 4-х комнатной квартиры. Теперь стало известно, что девушка требует вернуть ей денежные средства, которые она потратила на судебные тяжбы.

«Прилучная Агата требует взыскать с Прилучного Павла судебные расходы в размере 51 тысячи рублей» — получил комментарии «СтарХит».