Жена Мамаева рассказала, как обстоят дела с разделом имущества

Разбирательства Аланы и Павла Мамаевых после развода — что-то из разряда вечного. Пара распалась больше двух лет назад — тогда у бывших претензий друг к другу не было, но позже спортсмен решил поделить имущество, в том числе то, которое было записано на его экс-супругу. Ответный иск Аланы на 269 миллионов рублей, от которого она в итоге отказалась, вышел ей боком: модель согласилась на раздел имущества с учетом супружеской доли бывшего футболиста и в итоге осталась должна около трех миллионов, сохранив при этом в собственности квартиру и машину.