Жена Мамаева рассказала, как обстоят дела с разделом имущества

Жена Павла Мамаева рассказала, как обстоят дела с разделом имущества, нажитого в браке
Разбирательства Аланы и Павла Мамаевых после развода — что-то из разряда вечного. Пара распалась больше двух лет назад — тогда у бывших претензий друг к другу не было, но позже спортсмен решил поделить имущество, в том числе то, которое было записано на его экс-супругу. Ответный иск Аланы на 269 миллионов рублей, от которого она в итоге отказалась, вышел ей боком: модель согласилась на раздел имущества с учетом супружеской доли бывшего футболиста и в итоге осталась должна около трех миллионов, сохранив при этом в собственности квартиру и машину.
Тем не менее претензии друг к другу остались. Например, Алана постоянно напоминает о том, что спортсмен выплачивает своей дочери Алисе около 10 тысяч рублей алиментов, которых не хватает даже на стоматолога. Да и раздел имущества даже в судебном порядке бывших не удовлетворил.
«Ну что ж, он подавал апелляцию, и вот как раз вчера ему отказали. Видимо, теперь он будет требовать с меня три миллиона (это то, что ему удалось отсудить от моей квартиры и машин). И я уверена, что он уже ждет исполнительный лист. Говорить о порядочности тут даже не стоит. Человек нагло и бессовестно отжимает все у своего же ребенка в первую очередь», — возмутилась в своем блоге Алана.
Напомним, в апреле прошлого года Пресненский суд Москвы обязал бывшего футболиста выплачивать 1/3 своего дохода на содержание дочери. На тот момент его ежемесячная зарплата оценивалась в 60 миллионов рублей. Однако в октябре 2022 года законная супруга Павла Надежда Санько заявила, что спортсмен платит алименты как безработный и это около 10 тысяч рублей.
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