Эмбер Херд засняли на костылях: что случилось

В последнее время в жизни Эмбер Херд однозначно началась белая полоса. Сначала она представила свой новый фильм на кинофестивале в Таормине, где произвела фурор на красной дорожке, а затем после долгого отсутствия ворвалась и в соцсети.

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Но эту череду жизнеутверждающих новостей могут прервать неожиданные проблемы со здоровьем. Папарацци сфотографировали актрису на костылях около ее дома в Мадриде, куда она переехала из США после суда с Джонни Деппом. Пока Эмбер с трудом добиралась до входа, ее двухлетнюю дочку Уну катила в коляске сестра актрисы Уитни Энрикес.

Тем не менее, несмотря на травму, настроение у Эмбер было в полном порядке. Как сообщает издание Page Six, 37-летняя звезда «Аквамена» мило поболтала с фотографами и поделилась, что повредила бедро во время подготовки к Нью-Йоркскому марафону, который должен состояться в начале ноября. А заодно рассказала, как рада возвращению на экраны: «Аквамен и потерянное царство» выходит в мировой прокат в декабре.

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