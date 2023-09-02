Равшана Куркова раскрыла шокирующий секрет своей стройной фигуры
Когда актриса объявила, что впервые стала мамой, вопрос о том, как она восстановилась после родов, уже не стоял: Равшана Куркова рассказала о сыне только в его первый день рождения. А вот с дочерью она познакомила поклонников довольно быстро — всего через два месяца после выписки из роддома. Уже в мае Равшана бодро публиковала свежие снимки, на которых не было ни следа от беременности. А все дело в том, что 43-летняя актриса ведет здоровый образ жизни. И дело далеко не в правильном питании.
«Во время беременности шоколадное мороженое из "Вкусвилла" уплетала ежедневно! Там и внутри шоколад, и сверху тоже — настоящий праздник живота! В общем, я не слежу за своим питанием — я слежу за своей головой. Если с головой все в порядке, то обычно и с остальным тоже», — рассказала счастливая мама в интервью Posta Magazine.
Но для равновесия тренировки Равшана не прекращала вплоть до самых родов: за 12 часов до знаменательного события она занималась йогой. А уже через два месяца вернулась к силовым нагрузкам. К алкоголю, как и к фастфуду и сладкому, Равшана равнодушна. Бокал вина, правда, иногда выпить может.
К слову, артистка после рождения дочери о родительстве говорит охотнее. Недавно даже опубликовала трогательные снимки с обоими детьми.
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