Куркова раскрыла шокирующий секрет своей стройной фигуры

Когда актриса объявила, что впервые стала мамой, вопрос о том, как она восстановилась после родов, уже не стоял: Равшана Куркова рассказала о сыне только в его первый день рождения. А вот с дочерью она познакомила поклонников довольно быстро — всего через два месяца после выписки из роддома. Уже в мае Равшана бодро публиковала свежие снимки, на которых не было ни следа от беременности. А все дело в том, что 43-летняя актриса ведет здоровый образ жизни. И дело далеко не в правильном питании.