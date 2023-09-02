Майли Сайрус ответила на критику танцев на шесте в 2009 году
Певица Майли Сайрус ответила на критику своих танцев на шесте в 2009 году во время церемонии вручения премии Teen Choice Awards. В новом ролике, размещенном на видеоплатформе TikTok, Сайрус заявила, что не стыдится исполненного в 17 лет танца.
По словам Сайрус, идею выступить с песней «Party in the U.S.A.» на тележке для мороженого с металлической трубой, послужившей ей шестом, певице подсказала мама.
«Я станцевала на тележке со стриптизерским шестом, но это был не шест, он был нужен для устойчивости. Я же была на каблуках, ну чего вы хотите! Неужели я могла исполнить номер, не взобравшись на тележку?» — посмеялась она.
Сайрус процитировала одну из критических статей о себе, вышедших после шоу.
«Майли становится следующей Бритни? Надеюсь, бог даст!» — сказала она.
Песня «Party in the U.S.A.» стала двенадцать раз платиновой.
Накануне Сайрус пожаловалась на негативные последствия гастролей.
«Шоу длится всего 90 минут, но это — целая жизнь. Даешь выступление высокого уровня интенсивности и отточенности, а потом тебе нужен соответствующий объем отдыха и восстановления», — сказала она.
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