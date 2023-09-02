Бородину назвали самой стильной мамой на школьной линейке

Вчера школьники отправились в учебные заведения под ручку с родителями.

© Eva.ru

Звездные мамы и папы публиковали снимки линеек в социальных сетях, а публика с интересом рассматривала наряды, в которых те пришли проводить детей к знаниям. Самой стильной признали Ксению Бородину.

Телеведущая Ксения Бородина может позволить себе отдых на самых дорогих курортах, брендовую одежду, люксовый уход за собой. В том числе телеведущая покупает дорогие автомобили — в конце года она получила Rolls-Royce, стоимость которого начинается от 40 миллионов рублей. Машину она заказывала за год до этого, а теперь с радостью водит ее сама.

Дочери телеведущей тоже передвигаются с комфортом: до школы девочки добираются на личном микроавтобусе стоимостью не менее 15 миллионов рублей. Конечно, первого сентября знаменитость лично проводила Марусю и Теону в школу, тщательно подобрав не только наряды школьницам, но и себе.

Для появления в одной из лучших школ России Бородина выбрала белые джинсы, идеально подчеркивающие ее стройную фигуру (не зря Ксения каждое утро тренируется и тщательно следит за питанием), которые дополнила жакетом темно-синего цвета в тонкую полоску. Классические лодочки красного цвета и белая сумка на золотистой цепочке идеально вписались к основным элементам наряда. Массивные украшения, классические стрелки и красная помада максимально эффектно завершили лук, а аккуратная укладка добавила звезде немного строгости.