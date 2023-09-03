Шуфутинский раскрыл отношение к своему сентябрьскому хиту

Певец Михаил Шуфутинский в разговоре с журналом kp.ru признался, что многие фанаты приурочивают знаменательные события к 3-му сентября из-за успеха одноименной песни.

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Музыкант напомнил, что на трек "3 сентября" все еще нет клипа, он даже не пытался специально раскручивать эту песню.

Шуфутинский отметил, что почувствовал песню "своей" сразу после того, как композитор Игорь Крутой впервые наиграл ему мелодию. Певец считает этот хит одной из главных песен своей жизни.

"Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это мое. Да и сам он мне сразу сказал: "Обязательно возьми эту песню и сделай ее", - вспомнил Шуфутинский.