"Не болит, а разрывается". Боне стало хуже после пластики

Виктория Боня сделала пластическую операцию за 28 миллионов рублей в США, однако после процедуры состояние бывшей участницы "Дома 2" резко ухудшилось. Информацией об этом Боня поделилась в социальных сетях.

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Сейчас Виктория Боня находится в США. В личном блоге звезда призналась, что первые дни после дорогостоящей операции даются ей тяжело.

"Казалось, что я так хорошо себя чувствовала. Но сегодня сходила по делам, сейчас настолько плохо. Так сильно болит голова", — рассказала Виктория.

Виктория Боня также выложила видео, в котором прикладывает к голове самодельный компресс.

Соцсети

Позже телеведущая уточнила, что голова уже не "болит, а разрывается". Кроме того, она поинтересовалась у поклонников, пора ли ей вызывать скорую помощь. Звезда сообщила, что никогда не делала этого в США.

Пластическую операцию Виктории Боне провел известный хирург Чиа Чи Као, который оперировал Кендалл Дженнер и сестер Хадид.