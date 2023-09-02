Рэпер T-Killah впервые показал лицо сына

Рэпер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с сыном и женой, в котором впервые показал лицо ребенка.

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В опубликованном юмористическом ролике мужчина передает своей супруге ребенка, облегченно выдыхает и убегает, оставляя жену одну. Действие происходит якобы на отдыхе.

T-Killah стал отцом 3 марта 2023 года. Его жена Мария KakDela родила сына, которого назвали Иваном. Роды проходили в Аргентине.

Как признавался исполнитель, решение о месте рождения малыша было обусловлено погодными условиями и спором перед финалом чемпионата мира по футболу. По словам рэпера, супруги не хотели находиться перед родами в холодной стране.

Артист предложил жене улететь в ту страну, которая выиграет чемпионат мира по футболу. Певец отметил, что супруге идея показалась «прикольной». Тарасов также заявлял, что с появлением ребенка стал более вдумчивым и острожным.

В марте рэпер признался, что скучает по семье из-за отъезда из России.