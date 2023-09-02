Ирина Шейк восхитила фото без макияжа в рекламе парфюма

Ирина Шейк была в центре внимания все лето. В июне в таблоидах появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен , футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци.

А в августе появились слухи о воссоединении Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пару заметили вместе во время отпуска в Италии. Папарацци удалось поймать момент, когда модель и актер обнимались на публике. За несколько дней до этого Ирина Шейк опубликовала в личном блоге серию фотографий, в том числе кадр с Брэдли Купером. На одном из снимков звезда подиума держала актера за руку, а на другом — запечатлела бывшего бойфренда во время прогулки на байдарках. Кроме того, Шейк поделилась снимками, на которых позировала топлес на фоне гор.