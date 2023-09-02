Экс-участница «Дома 2» познакомила нового избранника со своей дочерью
Звезда телепроекта «Дом-2» Саша Артемова призналась в беседе с «Пятым каналом», что рассказала бывшему мужу Евгению Кузину о своем новом избраннике.
«Я очень грамотно сделала. Вообще изначально мы с бывшим мужем договорились, что если у кого-то кто-то появляется вторая половинка, мы сообщаем друг другу о том, когда мы собираемся знакомить ребенка», — заявила девушка.
Она добавила, что Кузин спокойно отреагировал на ее признание. Он даже попросил экс-супругу позвонить после того, как Артемова познакомит их дочь с ее новым избранником, чтобы рассказать, как прошла встреча.
В мае 2023 года Артемова и Кузин официально развелись спустя три года после разрыва. Звезда признавалась, что процесс затянулся, так как паре не хотелось заморачиваться с документами.
Экс-участница «Дома-2» уточнила, что после разрыва они с Кузиным жили раздельно и связывал их только общий ребенок. Артемова заверила, что разошлась с бывшим мужем на мирной ноте, сейчас они поддерживают общение и воспитывают ребенка. Девушка подчеркнула, что желает для бывшего мужа только самого лучшего.