Экс-участница «Дома 2» познакомила нового избранника со своей дочерью

Звезда телепроекта «Дом-2» Саша Артемова призналась в беседе с «Пятым каналом», что рассказала бывшему мужу Евгению Кузину о своем новом избраннике.

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«Я очень грамотно сделала. Вообще изначально мы с бывшим мужем договорились, что если у кого-то кто-то появляется вторая половинка, мы сообщаем друг другу о том, когда мы собираемся знакомить ребенка», — заявила девушка.

Она добавила, что Кузин спокойно отреагировал на ее признание. Он даже попросил экс-супругу позвонить после того, как Артемова познакомит их дочь с ее новым избранником, чтобы рассказать, как прошла встреча.

В мае 2023 года Артемова и Кузин официально развелись спустя три года после разрыва. Звезда признавалась, что процесс затянулся, так как паре не хотелось заморачиваться с документами.