58-летняя Моника Беллуччи без макияжа показала фигуру в прозрачном топе
Актриса Моника Беллуччи стала героиней обложки нового выпуска журнала Madame Figaro. Снимки опубликовало издание в социальных сетях.
58-летняя Моника Беллуччи позировала в прозрачном бежевом топе, под который она надела темное боди. Завершила образ облегающая юбка с ремнем на талии и черные сапоги. Для съемки она отказалась от макияжа и укладки.
В феврале 2023 года Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Папарацци засняли их во время свидания в Париже. В СМИ предположили, что роман между ними завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером.
До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем – за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: 12-летняя Леони и 18-летняя Дева.