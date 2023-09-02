58-летняя Моника Беллуччи без макияжа показала фигуру в прозрачном топе

58-летняя Моника Беллуччи позировала в прозрачном бежевом топе, под который она надела темное боди. Завершила образ облегающая юбка с ремнем на талии и черные сапоги. Для съемки она отказалась от макияжа и укладки.

В феврале 2023 года Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Папарацци засняли их во время свидания в Париже. В СМИ предположили, что роман между ними завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером.