Наталья Рудова показала фигуру в крошечном бикини

Российская актриса Наталья Рудова, наиболее известная по роли Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день" и роли в сериале "Универ", поделилась с подписчиками личного блога серией откровенных снимков в бикини.

© Газета.Ru

На размещенных снимках 40-летняя Наталья Рудова позировала на фоне моря в крошечном бикини.

В комментариях подписчики восхитились стройной фигурой звезды. "Красотка! Фигура просто огонь", "Сексуальная", "Принцесса в купальнике", "Невероятно хороша", "Как русалочка", "Самая красивая и сексуальная женщина в мире", — написали поклонники.

Наталья Рудова часто рассказывает поклонникам о том, как следит за фигурой. Весной 2023 года она отказалась от сладкого алкоголя и мучного. Тогда знаменитости удалось похудеть на 4 кг за 2 месяца.

В феврале 2023 года Рудова признавалась, что страдает расстройством пищевого поведения. Из-за стресса она набрала 10 кг.