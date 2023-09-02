Дочь Моники Беллуччи снялась в пальто на голое тело

Дева Кассель уже несколько лет сотрудничает с премиальным итальянским брендом Dolce&Gabbana — после того, как в 2019 году она подписала контракт с Dolce&Gabbana, снявшись в рекламе одного из парфюмов бренда. В сентябре 2022 года она вышла на подиум на показе бренда в рамках Недели моды в Милане и продемонстрировала то же кружевное платье, что было на ней на съемках в Риме.