Дочь Моники Беллуччи снялась в пальто на голое тело
Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 18-летняя Дева, стала лицом новой рекламной кампании бюджетного итальянского бренда Sisley. Снимки появились в социальных сетях компании.
Модель Дева Кассель позировала в лесу в длинном шерстяном пальто на голое тело. Волосы ей распустили, сделав легкую укладку с локонами и нанесли нюдовый макияж.
Дева Кассель уже несколько лет сотрудничает с премиальным итальянским брендом Dolce&Gabbana — после того, как в 2019 году она подписала контракт с Dolce&Gabbana, снявшись в рекламе одного из парфюмов бренда. В сентябре 2022 года она вышла на подиум на показе бренда в рамках Недели моды в Милане и продемонстрировала то же кружевное платье, что было на ней на съемках в Риме.
В феврале 2023-го 18-летняя дочь актеров вновь появилась в числе моделей на дефиле Dolce&Gabbana — на этот раз она вышла в черном полупрозрачном платье из драпированного тюля. Наконец, в апреле 2023 года Дева Кассель снялась в рекламе нового аромата от Dolce&Gabbana — Dolce Violet.