Опубликован список самых богатых супермоделей

Журналисты британского издания The Sun решили посчитать, кто из топ-моделей заработал больше всего за свою карьеру. И результат, пожалуй, удивит многих. Оказалось, что обладательница самого большого состояния — это вовсе не одна из тех красавиц, которые всегда на слуху, а не слишком известная сегодня модель Кэти Айрленд. В свое время американка блистала на 13 обложках журнала Sports Illustrated подряд, но сейчас мало кто вспомнит ее имя. Тем не менее ее состояние оценивается в рекордные 428 миллионов фунтов стерлингов. Вот такой вот серый кардинал от мира моды.

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В отличие от коллег-соперниц из первой десятки свое огромное состояние Кэти заработала не благодаря сотрудничеству с модными домами и марками косметики. В 1993 году по совету бизнес-магната Уоррена Баффета она основала компанию по лицензированию брендов Kathy Ireland Worldwide (kiWW). И с тех пор, чего уж греха таить, гребет деньги лопатой. В 2021 году объем продаж kiWW составил аж 2,45 миллиарда фунтов стерлингов, что сделало ее 15-й по величине фирмой такого рода в мире.

А вот дальше в списке только знакомые лица. Второе место делят Синди Кроуфорд и Жизель Бюндхен с внушительными 317 миллионами фунтов стерлингов у каждой. За ними следует роскошная Иман: вдова Дэвида Боуи комфортно расположилась на четвертом месте со 158 миллионами. Попала в пятерку самых состоятельных моделей и Хайди Клум. Одна из легендарных «ангелов» Victoria’s Secret заработала 127 миллионов за всю карьеру.