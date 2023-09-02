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Умерла 28-летняя сестра певицы Рианны

Умерла двоюродная сестра певицы Рианны Танелла Аллейн. Об этом пишет издание The Sun.

Умерла 28-летняя сестра певицы Рианны
© Соцсети

Девушке было 28 лет. Причины смерти родственницы певицы не раскрываются, однако известно, что недавно ей делали компьютерную томограмму, результаты которой оказались неутешительными.

Церемония прощания прошла на Барбадосе. 28-летнюю Танеллу Аллейн похоронили под песню Рианны "Lift Me Up".

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