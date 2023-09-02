Умерла 28-летняя сестра певицы Рианны
Умерла двоюродная сестра певицы Рианны Танелла Аллейн. Об этом пишет издание The Sun.
Девушке было 28 лет. Причины смерти родственницы певицы не раскрываются, однако известно, что недавно ей делали компьютерную томограмму, результаты которой оказались неутешительными.
Церемония прощания прошла на Барбадосе. 28-летнюю Танеллу Аллейн похоронили под песню Рианны "Lift Me Up".
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