Ивлеева задала тренд на сумки из советских ковров

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева продемонстрировала образ с сумкой-ковром. Снимками она поделилась в личном блоге.

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Настя Ивлеева позировала с необычным аксессуаром в руках — сумкой, сделанной из советского ковра. В соцсетях активно обсуждают изделие, которое становится трендом у блогеров. Оказалось, что ее создает бренд Sovushka в Армении.

В июне Ивлеева опровергла слухи, что делала пластику груди. Она уточнила, что относится к идее пластических операций положительно в случае, если речь идет о мягкой коррекции, а не о грубых изменениях формы тела и лица. По словам блогерши, ей нравится, когда все «смотрится хорошо, здорово и натурально».