Настя Ивлеева задала тренд на сумки из советских ковров
Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева продемонстрировала образ с сумкой-ковром. Снимками она поделилась в личном блоге.
Настя Ивлеева позировала с необычным аксессуаром в руках — сумкой, сделанной из советского ковра. В соцсетях активно обсуждают изделие, которое становится трендом у блогеров. Оказалось, что ее создает бренд Sovushka в Армении.
В июне Ивлеева опровергла слухи, что делала пластику груди. Она уточнила, что относится к идее пластических операций положительно в случае, если речь идет о мягкой коррекции, а не о грубых изменениях формы тела и лица. По словам блогерши, ей нравится, когда все «смотрится хорошо, здорово и натурально».
Сейчас Настя Ивлеева снимается в комедии «Мальвина». Картина расскажет историю талантливой в детстве и потерянной в свои 30 лет Васе (Марина Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка со своеобразным чувством юмора. Благодаря Мальвине (Анастасия Ивлеева) Василиса вспомнит, что никогда нельзя забывать о своей мечте.