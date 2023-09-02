Селена Гомес поделилась с фанатами грустной новостью

Последнее время Селену Гомес просто преследуют неудачи. Сначала фанаты четы Биберов примерно в тысячный раз обвинили девушку в навязчивом интересе к паре, а потом всего из-за одного поста на актрису ополчился весь Голливуд. И вот теперь очередное злоключение: Селена сломала руку.

«Мне бы хотелось иметь действительно классную историю о том, как я спасла чью-то жизнь или что-то в этом роде. Но я просто шла от машины к дому в длинном летнем платье и споткнулась», — рассказала Селена на одном из американских радиошоу.

Что ж, теперь мы очень удивимся, если увидим в гардеробе Селены что-то длиннее мини. Но травма вовсе не повод больше не делиться красивыми селфи. Похоже, именно так решила актриса и выложила расслабленные фото, сделанные на крыльце дома. Тот случай, когда настолько красивая, что не нужен ни особенный фон, ни тонны косметики, ни гигабайты фотошопа. И даже гипс выглядит эстетично.