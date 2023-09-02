Кевина Костнера обязали выплачивать более 6 млн рублей на алименты

Уже больше месяца 68-летний актер находится в процессе развода со своей супругой Кристин Баумгартнер . В пятницу, 1 сентября, суд назначил Кевину Костнеру новую сумму алиментов — 6 млн рублей. До этого он выплачивал жене сумму в два раза выше.

В начале мая супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод с актером после 18 лет брака. В своем заявлении на расторжение брака жена артиста сослалась на «непримиримые разногласия». В середине июня актер обратился в суд после того, как Кристин Баумгартнер отказалась собрать свои вещи и покинуть их дом. К концу июля Костнеру удалось выгнать жену из дома.